Allenatore Udinese: Sottil a un passo dalla panchina per il dopo Cioffi. I friulani hanno scelto il tecnico

L’Udinese ha scelto la guida tecnica per la prossima stagione: secondo La Gazzetta dello Sport posto di Cioffi, destinato al Verona, è in arrivo Andrea Sottil (nelle ultime due stagioni alla guida dell’Ascoli in B).

L’ex difensore proprio dei friuliani avrebbe è superato la concorrenza di Walem, Zanetti, Semplici e Maran. Non c’è ancora il nero su bianco, ma tutto lascia pensare che arrivi nelle prossime ore.