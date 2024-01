Chi saranno gli allenatori del 2024? Ecco 5 nomi da seguire

La Gazzetta dello Sport oggi ha proposto come pezzo d’apertura 10 domande da rivolgere al 2024. Mutuando qualche idea…

La Gazzetta dello Sport oggi ha proposto come pezzo d’apertura 10 domande da rivolgere al 2024. Mutuando qualche idea, proviamo a fare altrettanto concentrandosi sugli allenatori e su quali interrogativi si portano dietro.

1) Luciano Spalletti. Sebastiano Vernazza sulla Rosea scrive che l’Europeo dovrà servire soprattutto a ritornare al Mondiale. Tutto vero, ma da campioni in carica sarebbe uno shock uscirne fuori malissimo.

2) Simone Inzaghi. Il 2023 ha svoltato la sua immagine e l’ha cambiata. Adesso le coppe “minori” le può anche tralasciare, vedi recente eliminazione dalla Coppa Italia. La finale di Champions a Istanbul e il primato in classifica in campionato gli impongono scenari più ambiziosi, ai quali sembra pronto.

3) Vincenzo Italiano. Se chiudi l’anno al quarto posto, è logico che un po’ di sano appetito ti venga. La Fiorentina è squadra che affronta seriamente la Conference. Se sarà in grado di unire i due ambiti senza smarrirsi avremo un mister tra i più interessanti di questo periodo.

4) Walter Mazzarri. A parte le impressioni iniziali, non è che la sua gestione stia cambiando più di tanto il percorso del Napoli di Garcia. Per confermarsi deve fare in modo di non uscire dalla Champions, posizione dalla quale in questo momento dista 5 punti.

5) Roberto De Zerbi. La Gazzetta lo riempie di complimenti: «De Zerbi ha assimilato il calcio guardioliano al punto che lo stesso Pep guarda a De Zerbi per carpire aggiustamenti e aggiornamenti del suo format». Ora, l’interrogativo è: riuscirà a fare un’impresa col Brighton di qualche genere, andando oltre gli apprezzamenti estetici? Oppure la bellezza del suo calcio lo porterà prima o poi – più presto che dopo – a meritare una grande, non necessariamente in premier League (dalla quale, però, si fa fatica a uscirne, si sta troppo bene…)?