Allianz Stadium un fortino. Ma è rebus tifosi per la Juventus

La Juventus non perde in casa da circa due anni: ma l’Allianz Stadium senza tifosi può essere un problema

L’Allianz Stadium si è rivelato un vero e proprio fortino per la Juventus nel corso delle ultime stagioni. Tra le mura del proprio stadio, la formazione bianconera non perde da circa due anni e coltiva una media punti tra le migliori d’Europa.

Tuttavia, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, le statistiche potrebbero cambiare a causa dell’assenza dei tifosi per la parte finale della stagione. Anche se contro l’Inter la differenza non si è notata.