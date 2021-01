Altobelli consiglia Zaniolo: «Prenda solo il meglio di Roma»

Alessandro Altobelli, ex attaccante di Juventus e Inter, ha parlato della vicenda relativa a Nicolò Zaniolo: ecco le sue parole sull’accaduto

Alessandro Altobelli, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato delle ultime notizie su Nicolò Zaniolo.

«Ha giocato anche nella mia Inter, mi piace. Potrebbe diventare tra i più forti in Italia e conquistare anche l’Europeo con Mancini. Secondo me deve anche limitarsi, perché Roma è una città che offre tutto e in tutti i sensi: provi a prendere solo il meglio che gli offre il calcio. Lo faccia per tutti i suoi tifosi».