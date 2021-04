Inter, Altobelli: «Scudetto? Juve e Milan perdono punti continuamente»

Alessandro Altobelli, ex attaccante di Inter e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla squadra di Conte

Alessandro Altobelli avvisa l’Inter: nessuna scaramanzia per lo Scudetto. Le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport.

«Mi chiedo: ma quale paura dovremmo avere? Quale scaramanzia, con dieci punti di vantaggio sulla seconda a questo punto del campionato? Se non dovessimo prenderci questo scudetto, vuol dire che l’Inter non ne vincerà mai più un altro nella sua storia. E poi non vedo dietro squadre che stanno correndo, sia il Milan sia la Juventus perdono continuamente punti».