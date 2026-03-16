Altro che Juve, 85 milioni: l’Inter vende davvero Thuram

Marcus Thuram può lasciare l’Inter a fine stagione e si era parlato di Juventus: la destinazione però potrebbe essere un’altra più sorprendente

Pericolo scampato per l’Inter. Dopo il pareggio interno con l’Atalanta, i nerazzurri hanno visto i rivali del Milan cadere sul campo della Lazio, riuscendo dunque ad aumentare il proprio vantaggio in testa alla classifica.

A nove giornate dal termine della Serie A, la squadra di Chivu ha otto lunghezze dalla seconda, un distacco rassicurante nonostante un calendario non certo agevole. Dall’Olimpico è arrivata quindi una buona notizia dell’Inter che ne aveva bisogno in un periodo dove sembra girare poco. L’infortunio di Lautaro Martinez (potrebbe rientrare almeno per la panchina con la Fiorentina) ha fermato la cavalcata nerazzurra e Chivu non è riuscito a trovare negli altri attaccanti l’alchimia giusta per sopperire all’assenza del capitano.

In particolare ha deluso Marcus Thuram, protagonista di una stagione sottotono. Il francese è finito al centro delle critiche e si parla anche di una sua possibile cessione in estate. Le ultime indiscrezioni facevano riferimento anche ad un interesse della Juventus, ma potrebbe essere tutt’altra la destinazione dell’attaccante.

Offerta importante per Thuram: non c’è la Juve nel futuro di Marcus

Ottantacinque milioni di euro: questa la proposta che, secondo TuttoSport, sarebbe arrivata all’Inter dall’Arabia Saudita.

L’Arabia si fa avanti per Thuram (Instagram Marcus Thuram) – Calcionews24.com

Non si fa riferimento ad una squadra in particolare, ma un interesse del campionato saudita per l’attaccante nerazzurro. Un interesse che troverebbe formalizzazione in una proposta economica particolarmente allettante: 85 milioni di euro sarebbero sicuramente sufficienti a convincere l’Inter a cedere il calciatore. Ricca sarebbe anche l’offerta economica al calciatore, con un ingaggio in linea con quelli proposti ai calciatori che dai principali campionati europei hanno deciso di trasferirsi nella Saudi Pro League.

Proprio la poca attrattività del campionato saudita potrebbe però rendere vano qualsiasi offerta per Thuram: il francese vorrebbe giocare ancora in un campionato di alto livello e non valuterebbe, almeno per il momento, il trasferimento in Arabia Saudita, neanche avanti a proposte davvero allettanti.

Certo il tempo per convincerlo non manca, ma ad oggi appare complicato immaginare un Thuram che 28 anni, nel pieno della maturità calcistica, decida di trasferirsi in un club della Saudi Pro League. Il suo futuro comunque è tutto da decidere e un addio all’Inter è da mettere in conto: per andare in Arabia o per restare in Europa, con la suggestiva ipotesi Juventus sullo sfondo, è ancora tutto da vedere.