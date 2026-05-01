Lazio, allarme Taylor in vista della Cremonese: novità importantissime dall’infermeria! Cos’è successo oggi in allenamento

Lazio, preoccupano le condizioni di Kenneth Taylor in vista della Cremonese: la situazione dall’infermeria dopo l’allenamento odierno

La Lazio si prepara ad affrontare una trasferta insidiosa allo stadio Zini. In vista della delicata sfida sul campo della Cremonese, appuntamento valido per la 35ª giornata di Serie A in programma lunedì, il tecnico Maurizio Sarri deve fare i conti con un’infermeria che non accenna a svuotarsi del tutto. Le ultime notizie provenienti dal centro sportivo di Formello non sono particolarmente incoraggianti per l’allenatore biancoceleste, costretto ancora una volta a rimescolare le carte.

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Le condizioni di Kenneth Taylor: la febbre frena l’olandese

A tenere banco in queste ore è soprattutto lo stato di salute di Kenneth Taylor. Il dinamico centrocampista ex Ajax, infatti, è ancora alle prese con un fastidioso attacco di febbre che lo sta debilitando. Il giocatore non si è allenato neanche oggi, saltando una seduta cruciale di preparazione tattica. La sua presenza in campo per il posticipo di lunedì resta dunque in forte dubbio. Tuttavia, lo staff medico non esclude del tutto una convocazione in extremis, considerando che c’è ancora tempo per recuperare e smaltire la sindrome influenzale prima della partenza.

I rientri strategici e il mirino sulla Coppa Italia

Se da un lato c’è forte apprensione per l’olandese, dall’altro emergono spiragli estremamente positivi per la rosa. Rovella era già rientrato nell’ultima giornata di campionato e ora punta a racimolare minuti nelle gambe per ritrovare la condizione ottimale in vista delle ultime partite. L’obiettivo primario per lui e per tutta la squadra è chiaramente la finale di Coppa Italia del 13 maggio all’Olimpico contro l’Inter. Per quanto riguarda gli altri infortunati, Gila e Zaccagni si sono allenati in gruppo: sarà Sarri a valutarne l’impiego e il minutaggio per la sfida di lunedì a Cremona.

Scelte obbligate e soluzioni inedite in mediana

Le vere criticità per lo staff tecnico riguardano la zona nevralgica del campo. A centrocampo, complice l’assenza certa e pesante di Cataldi, le rotazioni sono ridotte all’osso. In attesa di capire il destino di Taylor, il mister si dirige verso scelte praticamente obbligate per arginare l’emergenza. Si va verso un terzetto inedito composto da Basic, da Patric in regia – una soluzione d’emergenza già sperimentata in altre occasioni – e dalla fisicità e dinamismo di Dele-Bashiru. Un centrocampo reinventato per cercare di espugnare lo Zini e incamerare tre punti fondamentali.