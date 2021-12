Alvarez, sfuma lo sbarco in Italia? Una big inglese pronta a pagare la clausola

Si complica la pista Alvarez per le italiane. Un top club inglese è pronto a pagare la clausola rescissoria al River Plate

Tra Alvarez e i club italiani (Juve e Inter su tutte) si mette in mezzo il Manchester United.

Come riporta Radio Continental, infatti, i Red Devils sono pronti a fare sul serio per l’attaccante del River Plate classe 2000. Il Manchester United vuole pagare subito la clausola rescissoria da 20 milioni al club argentino per anticipare la concorrenza della Serie A e portarlo in Premier League già a gennaio.