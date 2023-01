Quando l’Atalanta riuscì a battere la Salernitana nel 1995 in Serie B: conquistando la promozione diretta con Emiliano Mondonico

11 giugno 1995, ultima giornata di campionato di Serie B. Per l’Atalanta di Emiliano Mondonico (di ritorno dopo l’esperienza al Toro) si tratta dell’ultimo ostacolo prima di raggiungere la matematica certezza di raggiungere la promozione diretta in una stagione a due volti: la prima con la squadra a rischio Serie C, la seconda da protagonista in una rimonta spettacolare trascinata da Maurizio Ganz. A Bergamo arriva la Salernitana: anche lei in piena corsa, ma i nerazzurri hanno due risultati su tre per centrare l’obiettivo.

La gara vede i campani di Delio Rossi attaccare con costanza la porta orobica, impegnando non poco Fabrizio Ferron. L’Atalanta è stratega aspettando il momento giusto che arriva con lo stesso Ganz (promesso sposo all’Inter), grazie ad una bella azione con Federico Pisani. Nella ripresa Strada pareggia su punizione riaprendo i giochi e dando via libera ai granata di continuare ad attaccare.

Il pareggio andrebbe bene alla Dea che sta reggendo bene dietro nonostante i continui colpi granata, ma Valentini nel finale di testa mette la freccia facendo partire la festa sigli spalti. La prima promozione in Serie A del ciclo targato Ivan Ruggeri.