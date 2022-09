Amarcord Roma-Atalanta, il primo successo esterno nerazzurro del 1996

Tra i tanti Roma-Atalanta come non citare il match della stagione 1996-1997: quando Sgrò e SuperPippo Inzaghi affondarono i giallorossi

Vincere a Roma è sempre una grandissima soddisfazione per l’Atalanta, specialmente se si tratta di un campo tanto difficile quanto caldo come quello capitolino. Parlando di storia, è stata anche una tappa che ha consentito alla Dea di sbloccarsi lontano da Bergamo, come accadde 26 anni fa.

22 dicembre 1996, l’ultima partita dell’anno solare per l’Atalanta di Emiliano Mondonico che, dopo una falsa partenza, sta ottenendo risultati su risultati: Il tridente Lentini-Morfeo-Inzaghi porta qualità e goal, Sgrò e Gallo sono costruttori precisi, capitan Carrera dirige la difesa e Pinato sta costruendo quello che poi sarà il suo record d’imbattibilità.

Nonostante ciò, i nerazzurri non hanno ancora vinto una gara in trasferta e serve cambiare la tendenza contro una Roma in piena crisi. La gara si sblocca al 30′ quando il numero 15 atalantino tenta un tiro da lontano, ma grazie ad una deviazione il pallone finisce in rete. Casualità? No, perché sei minuti dopo SuperPippo sigla il 2-0 su perfetto assist di Lentini. Tante occasioni per i giallorossi (traversa compresa), ma la Dea si porta a casa l’intera posta. La risalita consentirà all’Atalanta di presentarsi a febbraio 97 terza in classifica.