Amelia sull'ARRIVO di Fonseca: «Si accostano sempre TANTI NOMI però penso che i rossoneri...»

Amelia non ha dubbi: «Fonseca? I dirigenti del Milan hanno valutato questo. Conte sarebbe stato una ciliegina per i tifosi»

L’ex portiere del Milan Amelia ha parlato a TMW analizzando quello che potrebbe essere il prossimo allenatore rossonero nella prossima sessione di calciomercato.

NUOVO ALLENATORE – «Se i dirigenti del Milan hanno valutato, insieme ad altri nomi, il profilo di Paulo, che ho visto da vicino a Roma, vuol dire che l’hanno visto come la persona giusta per quelle che sono in questo momento le caratteristiche dei giocatori del Milan e per l’ambiente. Speriamo possa dare i risultati che tutti i tifosi vogliono, perché è quel che vogliono i milanisti».

FONSECA NOME GIUSTO? – «Quando si parla di Milan si accostano sempre i migliori nomi. Ma le valutazioni dei dirigenti non vanno solo sulle metodologie di allenamento, ma anche sul carattere e sui giocatori che hai in rosa. Avranno sicuramente valutato Paulo come il miglior profilo. Poi Conte è un grandissimo allenatore e sarebbe stato una ciliegina per i tifosi, però nella valutazione dei dirigenti sicuramente c’è stato altro».

CONTE ADATTO AL NAPOLI – «Sì. Finora ha sempre preso squadre che andavano risollevate e l’ha fatto molto bene. Se pensiamo alla Juve, all’Inter… le ha riportare a vincere. Sicuramente è il profilo ideale anche per il Napoli, che parte da una base già molto forte, venendo da una stagione non all’altezza della rosa».