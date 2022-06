Amoruso: «La Juve deve investire. Lukaku può fare la differenza»

Le parole di Nicola Amoruso sulla Juve e il ritorno di Lukaku all’Inter: «Vlahovic? Mi aspetto tanto, Lukaku sposta gli equilibri»

In occasione dell’evento di padel Io aiuto Mayer, ai microfoni di TMW, l’ex attaccante Nicola Amoruso ha voluto dire la sua sul calciomercato odierno italiano, con un occhio di riguardo alla situazione della Juve e del ritorno di Lukaku all’Inter.

CALCIOMERCATO- «Si stanno costruendo squadre sempre migliori. Sono curioso di vedere la Juventus e l’Inter, entrambe stanno crescendo. La Juve ha avuto un momento di difficoltà e punta tantissimo sul mercato estivo per rifarsi dopo qualche anno in sordina. Ma ci sono anche Milan, Inter, Napoli: sarà un mercato sorprendente».

LUKAKU- «Lukaku sposta gli equilibri? Li sposta, ma è vero che arriva da una stagione molto complicata e che lo ha ridimensionato. Nel campionato italiano può comunque fare la differenza, e soprattutto in un’Inter che conosce bene e che lo accoglierà bene».

JUVENTUS – «C’è bisogno di rinforzare il centrocampo e in attacco penso sia fondamentale il ritorno di Chiesa. Non stanno a guardare, gli ultimi due anni sono stati particolari per risultati e gioco. C’è da investire e lo faranno. Vlahovic? Mi aspetto tanto, ha potenzialità straordinarie. È forse un attaccante unico in questo momento, per far gol e giocare per la squadra. È un mix esplosivo, se messo in condizione di far bene».