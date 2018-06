Il mercato chiama, anche per Ancelotti: acquista cavallo da 58mila euro

Carlo Ancelotti, non solo Napoli. Il tecnico ha una scuderia di cavalli con lo storico assistente e ha appena acquistato un cavallo da 60mila euro all’asta

Il calciomercato incombe e annuncia i suoi primi botti, Carlo Ancelotti anche. E stavolta non si tratta di calciatori per il suo Napoli, ma sempre di nuovi acquisti. Di cavalli. Il tecnico ex Milan e Psg possiede una scuderia in società con Giovanni Mauri, storico preparatore atletico delle sue squadre. E’ del 2013 il debutto nel mondo del galoppo con l’acquisto del cavallo Madame Cecil. Solo pochi giorni fa, invece, Il Pittore, cavallo di proprietà della scuderia Duepi di Ancelotti e Mauri, ha vinto una gara sulla pista francese di Longchamp. Una gioia documentata dallo stesso allenatore del Napoli attraverso il video della fase finale della corsa attraverso i social network.

Non solo, c’è di più visto che la scuderia vuole allargare i suoi confini e ha appena acquistato un cavallo di 2 anni da 58mila euro. Ancelotti e la Duepi ripongono grande fiducia in Myholydream e lo scorso 28 maggio in Irlanda alle aste di Goresbridge l’agente Marco Bozzi si è aggiudicato per 58 mila euro un baio di due anni per il puledro che non ha nome per il momento. Ancelotti e le corse e i cavalli, solo l’ultimo nome di una lunga lista di appassionati da Messi a Ferguson, passando per Owen, Brolin, Lippi, Boniek, Moggi e ibrahimovic.