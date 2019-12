Ancelotti Everton, è ufficiale. L’annuncio della società inglese

È ufficiale l’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton. Il tecnico, separatosi pochi giorni fa dal Napoli dopo i problemi di inizio stagione, riparte dall’Inghilterra, campionato in cui torna dopo l’esperienza col Chelsea.

Ad annunciarlo è la stessa società di Premier League attraverso un post social sul proprio profilo Twitter, in cui si legge un semplice e conciso “Welcome Mr.Ancelotti“.

🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R

— Everton (@Everton) December 21, 2019