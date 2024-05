Ancelotti, Real Madrid-Dortmund: «Favoriti? L'Atalanta è un avvertimento...»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato a El Chiringuito Tv alla vigilia della finale di Champions con il Dortmund

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato a El Chiringuito Tv alla vigilia della finale di Champions con il Dortmund. Le sue dichiarazioni:

MERCATO – «È vero che abbiamo perso un pezzo molto importante nelle ultime due stagioni, Benzema, ma c’era la certezza che in attacco avessimo tante risorse: Vinicius, Rodrygo, Bellingham, che vedendolo nelle partite che abbiamo visto sapevamo fosse un giocatore che sarebbe arrivato molto bene in seconda linea. Così abbiamo pensato di rinforzarci con un profilo che non avevamo come Joselu, forte di testa, e con il ritorno di Brahim, che aveva fatto benissimo al Milan».

PALLONE D’ORO – «Per questa stagione è una lotta tra Vinicius e Bellingham. Vediamo cosa succede nella finale di Champions League, all’Europeo e in Copa América».

REAL FAVORITO – «Da queste parti forse sì, ma non ovunque. Lo sento anch’io. Che l’Atalanta abbia vinto non è un avvertimento per noi, è un avvertimento in generale».