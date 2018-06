Ancelotti debutta al Mondiale come opinionista – FOTO

Il nuovo allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ieri ha debuttato come opinionista di una tv messicana per il Mondiale di Russia

In attesa di cominciare la propria avventura sulla panchina del Napoli, Carlo Ancelotti è in Russia, dove seguirà i Mondiali come opinionista per la Tv messicana Televisa Deportes. L’allenatore ex Bayern Monaco nella giornata di ieri ha postato una foto sul proprio profilo Instagram, che lo ritraeva allo Stadio Luzhniki di Mosca per la telecronaca della partita che ha dato il via alla competizione Russia-Arabia Saudita.

Ad accompagnare lo scatto, un piccolo commento: «Sta per cominciare! Pronto per la cerimonia inaugurale di questo grandissimo evento calcistico!». Terminata l’avventura al Mondiale, il tecnico andrà a Dimaro, dove il Napoli comincerà il ritiro in vista della nuova stagione.