Ancelotti: «Pioli? Super lavoro, il Milan ha le idee chiare anche senza Ibra»

Carlo Ancelotti ha rilasciato una lunga intervista, toccando tra le altre cose il tema Milan e la sfida contro la Juventus

Carlo Ancelotti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Ecco le sue parole su Milan-Juventus:

Su Milan-Juventus: «Il Milan ha l’opportunità di allungare il passo, la Juventus quella di continuare la risalita. Il Milan ha dimostrato di non dipendere da Ibrahimovic, la Juventus ha dato segnali di consolidamento».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU MILANNEWS24

Su Pioli: «Sta facendo benissimo il Milan possiede un’idea chiara di gioco. L’assenza di Ibrahimovic è stato un esame ed è stato superato a pieni voti: il gruppo ha risposto sul campo e crede nel suo allenatore»

Su Pirlo: «Il suo non era un compito facile. Gli è stata affidata una squadra che ha vinto nove scudetti di fila e sta affrontando la ricostruzione. In questi casi occorre tempo.Nessuno possiede la bacchetta magica. Pirlo ha ottenuto risultati di prestigio. Ha vinto 3-0 a Barcellona e si è qualificato per gli ottavi di Champions, impresa che ad altri non è riuscita».