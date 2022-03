Real Madrid, Ancelotti: «Non sono così disastroso come qualcuno pensava». Le parole del tecnico dei Blancos

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa della situazione della rosa del Real Madrid.

TURNOVER – «Non sarò stato perfetto ma neanche così disastroso come qualcuno tende a pensare. Si può sempre migliorare ma sono soddisfatto del lavoro svolto con lo staff medico. Abbiamo avuto tanti infortunati, come molte altre squadre e l’abbiamo gestita bene. Siamo un po’ dispiaciuti di essere fuori dalla Copa del Rey, ma è stato un momento molto particolare perché Benzema si è infortunato e noi non avevamo i brasiliani , ma la realtà è che abbiamo sei punti di vantaggio nella Liga e siamo ancora in corsa in Champions League. Dobbiamo ribaltare uno svantaggio minimo e sono fiducioso anche perché abbiamo mostrato più volte una certa solidità difensiva. Adesso non servono tantissimi punti come prima per vincere il campionato spagnolo. Evidentemente il divario fra piccole e grandi si è assottigliato. Vedo squadre organizzate, anche tatticamente, sin nei minimi dettagli. La qualità della Liga è molto migliorata».

PARTITA COL PSG – «Ho quasi tutta la rosa a disposizione e non cambieremo sistema poi sceglierò la formazione per la sfida al Paris Saint Germain. Hio intenzione di mettere in campo la migliore formazione possibile. Per adesso ho lavorato sulla Real Sociedad, sperando di compiere le scelte giuste. E poi mi auguro di ripetermi in Champions. Sono di ottimo umore La squadra sta bene. Ci siamo allenati bene, vedo impegno ed entusiasmo. Ci faremo trovare pronti per questo ultimo tratto di stagione».