Anderlecht, Seb. Esposito: «Questo club fa crescere i giovani talenti, sono entusiasta»

L’attaccante italiano Sebastiano Esposito ha parlato del suo arrivo all’Anderlecht in Belgio

Sebastiano Esposito è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Anderlecht e ai canali ufficiali del club belga ha parlato del suo arrivo in biancoviola.

LE PAROLE – «Sono molto entusiasta di giocare per l’RSC Anderlecht in questa stagione. Non ho sentito altro che cose positive di questo club, in particolare del modo in cui riesce a sviluppare i giovani talenti. Sono anche felice di potermi unire il gruppo all’inizio della preparazione, così possiamo prepararci per l’inizio della stagione insieme».