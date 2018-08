Il futuro di André Silva può essere lontano dal Milan: il giocatore piace al Siviglia, ma la richiesta dei rossoneri è alta

Dopo una stagione con molti bassi e pochi alti, André Silva potrebbe dire addio al Milan. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Siviglia – squadra che lo aveva già cercato in passato – sarebbe fortemente interessato al calciatore. La richiesta dei rossoneri, però, è molto alta: si parla di 30 milioni di euro. Il motivo è dovuto al fatto che il Milan, che ha acquistato il giocatore solo un anno fa, vuole evitare una pesante minusvalenza. Per questo motivo, Leonardo è già al lavoro per trovare la formula giusta per cedere il giocatore.