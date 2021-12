Andreazzoli: «Punto che dà continuità, abbiamo dominato»

Aurelio Andreazzoli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Sassuolo: le parole del tecnico dell’Empoli

RISULTATO – «Io accetto sempre il risultato del campo. Abbiamo fatto una buona gara, sono soddisfatto: la squadra ha fatto quello che doveva. Credo che abbiamo dominato, temendo le ripartenze degli avversari ma non concedendo quasi nulla. Siamo soddisfatti perché è un punto che dà continuità e convinzione perché raggiunto non in sofferenza, ma attraverso l’espressione delle nostre idee».

DUE AUTOGOL – «Non sono due autoreti perché Nikolaou è stato con noi fino a poco tempo fa e Marchizza era allo Spezia fino a poco tempo fa (ride, ndr). Si sono confusi diciamo».

ASPETTI POSITIVI – «Innanzitutto ci porta un punto in più in classifica e aumentiamo la distanza dalla terz’ultima posizione. E non è poco perché noi giochiamo per la salvezza. Siamo soddisfatti se i risultati arrivano attraverso i comportamenti che ci piacciono, però alla fine sono i punti quelli che contano».