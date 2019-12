ANSALDI: «Fino al 70′ un partitone, il rigore ha cambiato la storia» – VIDEO

Cristian Ansaldi è piuttosto deluso nel commentare il match pareggiato dal Torino contro l’Hellas Verona al Bentegodi

(-Dal nostro inviato) Cristian Ansaldi commenta con grande delusione il risultato maturato al Bentegodi di Verona contro l’Hellas. Queste le parole del granata autore di una doppietta.

«Non trovo parole per descrivere la partita. Fino al 70′ abbiamo fatto un partitone, poi abbiamo cercato di tenere il risultato. Loro hanno trovato coraggio con quel rigore che per me non c’era, ma non possiamo dire niente. Tutti gli arbitri sbagliano, come anche noi. Difficile trovare parole, non so se il problema sia mentale. Non fisico direi, perché sul 3-3 la squadra ha rialzato la testa e siamo tornati avanti»