Antognoni: «Fiorentina? Alcuni non stanno rendendo. Italiano, il possesso palla...»

L’ex team manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato a Radio Sportiva commentando il momento complicato dei viola

MOMENTO – «Alla Fiorentina ci sono giocatori che non stanno rendendo per quanto ci aspettavamo. Davanti c’è carenza di gol. Italiano mette la squadra in campo in un modo abbastanza offensivo, ma le percentuali oceaniche di possesso palla senza avere una finalizzazione servono a poco».