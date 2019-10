Antognoni: «La Fiorentina fa divertire. Ribery come Cristiano Ronaldo»

Antognoni, club manager della Fiorentina, parla della stagione viola, dell’impatto di Ribery e del presidente Commisso

Sulle pagine di Tuttosport, Giancarlo Antognoni parla della sua Fiorentina, di Ribery e di Commisso. Le parole del club manager viola.

FIORENTINA – «La Fiorentina segna poco? In Italia conta anche subire poco. Di certo è una squadra che crea molto e fa divertire, con una tifoseria ammirevole, davvero il dodicesimo uomo».

IMPATTO RIBERY – «Impatto in Serie A come quello di Cristiano Ronaldo? Sì, grazie a loro ha ritrovato appeal e alzato il livello».

COMMISSO – «Commisso ha portato passione ed entusiasmo. In cantiere ci sono progetti importanti come quelli dello stadio e del centro sportivo e investimenti per far crescere sempre più la squadra. E nell’immediato due finali con la Femminile e la Primavera. Speriamo di regalare i primi successi al nostro presidente. E per finire il sogno di festeggiare un trofeo a Firenze».

CASTROVILLI – «Castrovilli mi colpì già in Primavera, 2 anni in B gli hanno fatto bene, stupisce la tranquillità con cui gioca. Montella lo ha accostato a me? Gaetano è un centrocampista prima che un 10».