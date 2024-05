Conte VUOLE RITORNARE alla Juve, ma la RISPOSTA del club spiazza tutti. Le ultime sulla trattativa

Antonio Conte aveva dato la sua disponibilità alla Juve per poter tornare, ma la RISPOSTA del club è stata spiazzante

Come rivelato da Il Giornale, Antonio Conte aveva dato la sua disponibilità alla Juve per poter tornare, ma il club non ne ha voluto proprio saperne: la priorità si chiama Thiago Motta.

Il tecnico salentino è in cerca di una panchina ed è pronto a rientrare, tant’è da aver aperto ad un ritorno in bianconero vista anche la situazione del club, ma dall’altra parte la società ha messo in cima alla lista il tecnico del Bologna.