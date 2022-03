Antonio Conte vince la Panchina d’oro 2020/21: lo hanno eletto i colleghi. Importante riconoscimento per l’ex tecnico dell’Inter

È Antonio Conte il vincitore della Panchina d’oro per la stagione 2020/2021.Secondo il giudizio dei colleghi tecnici, l’attuale allenatore del Tottenham è stato il miglior allenatore dello scorso campionato di Serie A.

L’ex allenatore dell’Inter, premiato per la stagione alla guida della squadra nerazzurra con cui ha vinto il Tricolore, ha ricevuto il sesto riconoscimento del Settore Tecnico nella sua carriera (quattro Panchine d’oro, a cui si devono aggiungere una Panchina d’argento e una ‘speciale’, consegnata nel 2018 per la vittoria della Premier League con il Chelsea).

LE PAROLE DI GRAVINA – «Congratulazioni ad Antonio Conte e a tutti i vincitori. Si tratta di un riconoscimento prestigioso che si rinnova nel solco della nostra grande tradizione. In un calcio in continua evoluzione, auspico che questi grandi allenatori siano da sprone e da esempio per le nuove generazioni, soprattutto nel campo della formazione e dell’aggiornamento costante».

LE PAROLE DI ALBERTINI – «Antonio Conte ha meritato questo premio – è il commento del presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini – perché è riuscito in poco tempo a trasferire ai giocatori la sua mentalità e la sua filosofia; ha avuto la grande soddisfazione di ritrovare sul campo le proprie idee».

LE PAROLE DI CONTE – «Sono felice perché si tratta di un premio datomi dai colleghi tecnici. Desidero condividere questo riconoscimento con lo staff e con i giocatori con cui ho condiviso il percorso della scorsa stagione all’Inter».