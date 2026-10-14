Arbitri Serie A, ufficiali le designazioni della 7ª giornats

Arbitri Serie A: sono state ufficializzate le designazioni della 7ª giornata del campionato 2026/27. Chi è stato scelto per tutte le sfide
Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 7ª giornata di Serie A del campionato 2026/2027.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
FROSINONE – SASSUOLO Venerdì 16/10 h. 20.45
MARCHETTI
TRINCHIERI – LAUDATO
IV: MARIANI
VAR: DI PAOLO
AVAR: VOLPI
VENEZIA – NAPOLI Sabato 17/10 h. 15.00
SACCHI J.L.
PALERMO – VECCHI
IV: CREZZINI
VAR: FABBRI
AVAR: SANTORO
BOLOGNA – INTER Sabato 17/10 h. 18.00
DOVERI
ZINGARELLI – BERCIGLI
IV: DI MARCO
VAR: GARIGLIO
AVAR: PICCININI
ROMA – GENOA Sabato 17/10 h. 20.45
ABISSO
TEGONI – MINIUTTI
IV: COLLU
VAR: PAIRETTO
AVAR: MASSIMI
UDINESE – LECCE Domenica 18/10 h. 12.30
GUIDA
DEI GIUDICI – MOKHTAR
IV: BONACINA
VAR: DI PAOLO
AVAR: BARONI
FIORENTINA – COMO Domenica 18/10 h. 15.00
DI BELLO
BINDONI – MONACO
IV: MARCENARO
VAR: PATERNA
AVAR: PEZZUTO
MILAN – ATALANTA Domenica 18/10 h. 18.00
CHIFFI
MONDIN – YOSHIKAWA
IV: SOZZA
VAR: CAMPLONE
AVAR: PRONTERA
JUVENTUS – LAZIO Domenica 18/10 h. 20.45
MASSA (foto)
ALASSIO – BERTI
IV: MARESCA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: AURELIANO
MONZA – CAGLIARI Lunedì 19/10 h. 18.30
CALZAVARA
PERROTTI – SCATRAGLI
IV: PAIRETTO
VAR: AURELIANO
AVAR: DI VUOLO
PARMA – TORINO Lunedì 19/10 h. 20.45
AYROLDI
COLAROSSI – RINALDI
IV: ARENA
VAR: DIONISI
AVAR: MERAVIGLIA