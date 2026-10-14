 Arbitri Serie A, ufficiali le designazioni della 7ª giornats
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Calcio italiano

Arbitri Serie A, ufficiali le designazioni della 7ª giornata: Chiffi per Milan Atalanta, Juve Lazio a Massa. Tutte le altre scelte

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Published 1 ora fa il 14 Ottobre 2026
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Massa 16 09

Arbitri Serie A: sono state ufficializzate le designazioni della 7ª giornata del campionato 2026/27. Chi è stato scelto per tutte le sfide

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 7ª giornata di Serie A del campionato 2026/2027.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

FROSINONE – SASSUOLO    Venerdì 16/10 h. 20.45

MARCHETTI

TRINCHIERI – LAUDATO

IV:      MARIANI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      VOLPI

VENEZIA – NAPOLI    Sabato 17/10 h. 15.00

SACCHI J.L.

PALERMO – VECCHI

IV:      CREZZINI

VAR:     FABBRI

AVAR:      SANTORO

BOLOGNA – INTER    Sabato 17/10 h. 18.00

DOVERI

ZINGARELLI – BERCIGLI

IV:       DI MARCO

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       PICCININI

ROMA – GENOA    Sabato 17/10 h. 20.45

ABISSO

TEGONI – MINIUTTI

IV:     COLLU

VAR:      PAIRETTO

AVAR:     MASSIMI

UDINESE – LECCE   Domenica 18/10  h. 12.30

GUIDA

DEI GIUDICI – MOKHTAR

IV:      BONACINA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:    BARONI

FIORENTINA – COMO    Domenica 18/10   h. 15.00

DI BELLO

BINDONI – MONACO

IV:     MARCENARO

VAR:     PATERNA

AVAR:      PEZZUTO

MILAN – ATALANTA    Domenica 18/10  h. 18.00

CHIFFI

MONDIN – YOSHIKAWA

IV:     SOZZA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:     PRONTERA

JUVENTUS – LAZIO    Domenica 18/10  h. 20.45

MASSA (foto)

ALASSIO – BERTI

IV:     MARESCA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:       AURELIANO

MONZA – CAGLIARI    Lunedì 19/10 h. 18.30

CALZAVARA

PERROTTI – SCATRAGLI

IV:       PAIRETTO

VAR:      AURELIANO

AVAR:      DI VUOLO

PARMA – TORINO    Lunedì 19/10 h. 20.45

AYROLDI

COLAROSSI – RINALDI

IV:     ARENA

VAR:    DIONISI

AVAR:      MERAVIGLIA

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