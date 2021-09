Svizzera Italia, arbitra del Cerro Grande: le designazioni

È stato designato l’arbitro del match tra Svizzera e Italia: sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande

Sono state diramate le designazioni arbitrali per le partite di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. Scelto anche il direttore di gara per Svizzera-Italia: sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna)

Assistenti arbitrali: Pau Cebrián Devís (Spagna) – Roberto Alonso Fernández (Spagna)

Quarto ufficiale: José Luis Munuera (Spagna)

Arbitro VAR: Juan Martínez Munuera (Spagna)

Assistente VAR: Iñigo Prieto (Spagna)