Arbitro Torino Milan, il giudizio nei confronti dell'arbitro Chiffi dopo ieri sera - Calcio News 24

Arbitro Torino Milan, come giudicare l’arbitro Chiffi durante il match

5,5: è questo il voto dell’arbitro Chiffi, che ha diretto Torino-Milan, secondo La Gazzetta dello Sport. La motivazione è la seguente: «Valuta con logica (e vicinanza) la genesi del 2-0 e con inflessibilità il contatto fra Pedersen e Saelemaekers prima del tiro di Adams».

L’analisi della sua partita è la seguente: «All’8’ movimento ad uscire e verso la palla del braccio di Tomori: rigore in diretta, ok. Al 17’, prima del gol di Zapata contrasto Tameze-Nkunku: Chiffi è a un metro, lieve. Al 38’, Zapata rischia il giallo su Rabiot. Al 15’st, giusto il solo giallo ad Anjorin. Al 20’st, Nkunku giù in area, contatto light. Adams in gol, azione annullata, Chiffi valuta falloso Pedersen che cinge Saelemaekers: mima la spinta a due mani che invece c’è solo al 36’st, stessi protagonisti in duello sulla fascia sinistra».



Tuttosport è di un altro parere e attribuisce la sufficienza con un 6: «Non ha dubbi nell’assegnare il rigore al Torino: è ben posizionato e vede bene il tocco di mano di Tomori. Grazia Lazaro dal secondo giallo». L’ex arbitro Calvarese offre questa disamina della condotta di gara del direttore di gara: «Torna in campo Chiffi dopo Bologna-Napo li. Il veneto ritrova il Torino per la prima volta da marzo, in una partita ricca di episodi ma corretta. Il primo momento clou della partita arriva dopo pochi minuti, con il fallo di mano – molto evidente – di Tomori nel tentativo di anticipare Adams. Il braccio è decisamente largo e Chiffi non ha dubbi: giusto il penalty per la squadra di Baroni. Regolare anche il gol di Zapata: troppo leggero il contatto tra Nkunku e Tameze a inizio azione. Corretta pure la decisione di ammonire Maignan, che eccede con le proteste. In apertura di secondo tempo, decisamente troppo poco il contatto tra Coco e Loftus-Cheek per un penalty: fa bene Chiffi a lasciar giocare.

Eccessivo il giallo per Lazaro pochi minuti più tardi per il fallo su Saelemaekers: la difesa è schierata e non si può parlare di azione promettente. Corretta, invece, l’ammonizione per Anjorin per il fallo sullo stesso Saelemaekers: l’intervento è duro ma non ci sono i presupposti per il rosso. Poco prima del primo gol di Pulisic, non c’è il rigore per il contatto tra Nkunku e Maripan: è l’ex Chelsea a trascina re la gamba per cercare il contatto. Netto il fallo di Pedersen, che spinge Saelemaekers: giusto non convalidare il gol di Adams, con Chiffi che fischia prima della fine dell’azione».

