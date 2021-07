Argentina Brasile, la Seleccion vince la Copa America: primo trofeo in Nazionale per Messi

Grazie a una rete di Di Maria nel primo tempo, l’Argentina batte il Brasile in finale di Copa America e conquista il trofeo 28 anni dopo l’ultima volta

Finalmente il primo trionfo in Nazionale di Lionel Messi è arrivato. L’Argentina a 28 anni dall’ultima volta, vince la Copa America battendo 1-0 il favoritissimo Brasile che giocava in casa. Al Maracanà decide una rete di Angel Di Maria nel primo tempo.

La Seleccion fa festa proprio nel tempo del calcio verdeoro. Messi esulta per la prima volta in Nazionale, Neymar ancora una volta in lacrime. Per la Pulce è il momento di gioire per aver cancellato dal suo palmares l’assenza di un trionfo in Nazionale che pesava tanto sulla sua carriera.