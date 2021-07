Argentina, a Messi non basta vincere: «In finale è scomparso, il monumento va fatto a Di Maria»

Nonostante la vittoria della Copa America, in Argentina si punta il dito contro Lionel Messi e la sua prestazione negativa in finale

Lionel Messi ha finalmente trionfato con la maglia dell’Argentina, ma la vittoria in Copa America non placa le critiche nei suoi confronti. Il giornalista di ESPN Alvaro Morales, infatti, ha puntato il dito contro la prestazione in finale col Brasile della Pulce.

«Ancora una volta, Messi è scomparso. Messi non è esistito al Maracanà. E l’Argentina dovrebbe fare un monumento a Di Maria, ecco perchè Messi non deve festeggiare questo titolo. Deve tutto a Di María, a De Paul, a Lautaro, al Kun Agüero, a tutti quanti i suoi compagni, perchè lui non ha fatto nulla».