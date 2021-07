Argentina, Messi: «Felicità inspiegabile, dovevo togliermi questa spina»

Lionel Messi ha parlato dopo la vittoria della Copa America con l’Argentina

Lionel Messi, capitano e leader dell’Argentina, ai microfoni di Tyc Sports ha commentato la vittoria della Copa America in finale contro il Brasile: primo trofeo della Pulce con la maglia della Seleccion.

«Avevo bisogno di togliermi questa spina di ottenere qualcosa con la nazionale. Molte volte mi era toccato andarmene triste e sapevo che stava per accadere. Non c’è momento migliore di questo. Una felicità inspiegabile. Questo gruppo è diventato forte dall’ultima Coppa America e se lo meritava davvero. Tira sempre avanti e non si è mai lamentato di nulla. Sono stati giorni chiusi e l’obiettivo era chiaro. Molte volte ho sognato questo momento. La mia famiglia ha vissuto come me o peggio. Abbiamo sempre avuto il dovere di andare in vacanza e trascorrere giorni tristi e senza voglia di nulla. Questa volta è diverso».