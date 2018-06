Il fratello e procuratore di Arnautovic è stato visto nella sede dell’Inter ma il club smentisce un possibile ritorno dell’austriaco

Oggi si è molto parlato di un possibile ritorno di Marko Arnautovic all’Inter ma secondo quanto riferito dal giornalista Luca Marchetti di Sky Sport non è in corso nessuna trattativa tra il club di proprietà di Suning e il West Ham. L’attaccante ha indossato la maglia nerazzurra nell’anno del Triplete. Il fratello e agente dell’austriaco è stato avvistato nella sede dell’Inter ma non per parlare di un trasferimento del suo assistito. Il club, che sembra ormai aver definito l’acquisto di Radja Nainggolan dalla Roma, avrebbe confermato che un suo ritorno è del tutto in possibile in primis per la valutazione del giocatore (50-60 milioni di euro) e per il forte interessamento del Manchester United. Il procuratore di Arnautovic avrebbe incontrato l’Inter solamente per parlare di alcuni suoi giovani assistiti.