La trattativa tra la Roma e l’Inter per Radja Nainggolan è a buon punto: tutto quello che c’è da sapere sull’affare di mercato

La Roma e l‘Inter hanno raggiunto l’accordo per Radja Nainggolan. Il centrocampista belga passerà in nerazzurro e dirà addio ai capitolini, nei giorni scorsi la trattativa era in rampa di lancio, ma adesso siamo vicini alla chiusura. La trattativa si chiuderà per una valutazione complessiva di circa trentacinque milioni di euro, comprensiva di una base economica fissa da venti-ventidue milioni e qualche giovane della Primavera. Il centrocampista Zaniolo è una certezza, ma potrebbe prendere la strada di Trigoria anche uno tra Pompetti, Emmers e Rada (quest’ultimo ha lo stesso agente di Nainggolan, Alessandro Beltrami).

La Roma venderà Nainggolan e potrà dare il via libera in entrata per Javier Pastore, visto che le grandi mosse di Monchi riguardano soprattutto la linea di centrocampo. Il matrimonio tra giallorossi e Ninja non stava proseguendo bene da qualche mese a questa parte: il famoso video di Capodanno aveva incrinato il rapporto tra Nainggolan e la dirigenza romanista. Con i tifosi, invece, il feeling era rimasto molto alto. Ancora non ha salutato Trigoria e non è andato a svuotare il suo armadietto ma entro fine mese l’affare si chiuderà e l’annuncio potrebbe avvenire i primi giorni di luglio.

Nainggolan all’Inter guadagnerà quasi quanto alla Roma. Da poco aveva firmato il rinnovo con stipendio a quattro milioni e mezzo, inclusi bonus. Aveva un contratto fino al giugno 2021, mentre all’Inter dovrebbe firmare fino al 2022. In più, i nerazzurri sono disposti a aumentare la parte fissa dei quattro milioni e mezzo di Nainggolan, rendendo i bonus meno corposi. Intanto si vocifera che Nainggolan stia già cercando casa a Milano e che tutto sia pronto per la chiusura dell’operazione. Mancano solo alcuni dettagli tra Inter e Roma, ma l’affare è in dirittura d’arrivo.