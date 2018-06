La Roma si muove per Javier Pastore del PSG ma lavora anche per Hakim Ziyech. I giallorossi potrebbero acquistarli entrambi

La Roma non lascia ma raddoppia. I giallorossi potrebbero piazzare un doppio, importante, colpo tra mediana e attacco, innalzando ulteriormente il tasso tecnico della formazione di mister Eusebio Di Francesco. La Roma cerca nuovi gol e ha già ingaggiato Justin Kluivert, Ante Coric e Bryan Cristante ma anche il difensore Marcano. L’obiettivo di Monchi è quello di consegnare una squadra più giovane e più spettacolare a Di Francesco e l’intenzione del ds, secondo La Gazzetta dello Sport, è quella di puntare su Javier Pastore e Hakim Ziyech: insieme.

La Roma avrebbe presentato un’offerta da 15 milioni di euro al PSG per El Flaco, vecchio pallino dell’ex ds Walter Sabatini ma l’ostacolo maggiore attualmente è legato all’ingaggio. Il giocatore guadagna 6 milioni e sulle sue tracce c’è anche il West Ham, club che non avrebbe difficoltà a mettere sul piatto una cifra simile ma la Roma può offrire al Flaco un palcoscenico importante, quello della Champions, e una squadra in grado di lottare per il vertice. La Roma vorrebbe portare a Trigoria anche Ziyech. Lo stipendio del marocchino non è un problema, si lavora per trovare un’intesa con l’Ajax che chiede 30 milioni. Il doppio, eventuale, arrivo potrebbe portare EDF a schierare i suoi con uno spettacolare e offensivo 4-2-3-1 con Pellegrini e Ziyech in mediana, Under, Pastore e Kluivert alle spalle di Dzeko.