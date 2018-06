Secondo Gianluca di Marzio la trattativa che porterà Javier Pastore alla Roma è ormai definita. L’argentino arriverà non appena verrà ceduto Raja Nainggolan all’Inter

Sarà un’estate di grandi cambiamenti per la Roma. Secondo quanto afferma l’esperto di mercato Gianluca di Marzio sul suo blog, i giallorossi hanno ormai definito l’arrivo di Javier Pastore. La trattativa si chiuderà definitivamente con la cessione di Raja Nainggolan all’Inter. L’argentino avrebbe già trovato l’accordo verbale con i giallorossi e dovrebbe firmare un contratto da 4 milioni di euro stagione della durata di 4 o 5 anni. Pastore al Paris Saint Germain prendeva 6 milioni di euro più bonus ma avrebbe preferito ridursi lo stipendio pur di tornare in Serie A. I nodi per l’arrivo definitivo del trequartista ex Palermo nella Capitale sono due: l’accordo tra Roma e francesi e la cessione di Nainggolan. Il club di proprietà di James Pallotta, che ha ammesso il trasferimento del “Ninja” salvo poi ritrattare, e il PSG sembrano ormai d’accordo a chiudere la trattativa sula base di 24 milioni di euro e ora non resta che definire l’addio del belga.

Nainggolan, che ha ammesso ai tifosi di non essere più gradito nella Capitale, pare si sia accordato con l’Inter per un ingaggio di 5 milioni di euro bonus compresi fino al 2021. Si vocifera che nel contratto sia anche prevista un’opzione per un rinnovo automatico. La Roma valuta il suo centrocampista tra i 34 e i 36 milioni di euro. L’Inter pagherà ai giallorossi 20-22 milioni di euro in contanti più due contropartite. Una sarà sicuramente Zaniolo mentre l’altra è ancora da definire. La Roma avrebbe preferito Radu e Valletti ma i nerazzurri li ha ormai promessi al Genoa. Nainggolan avrebbe inoltre già scelto il numero di maglia in nerazzurro. La doppia operazione comunque sembra ormai in corso di definizione nelle prossime ore.