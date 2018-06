Ci sono novità sulla trattativa tra Roma e Inter riguardo Radja Nainggolan: il centrocampista belga avrebbe fatto una rivelazione importante ad alcuni tifosi

La Roma e l’Inter sono protagoniste della trattativa per Radja Nainggolan. Lo stesso centrocampista avrebbe fatto alcune rivelazioni incredibili ai tifosi. Due sere fa era a Fiumicino e, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, avrebbe detto una frase semplice ma importante ad alcuni fan romanisti: «Mi vogliono vendere…». Da parte del giocatore della Roma non arrivano conferme in merito. Il Ninja è stato visto a un circolo tennistico a Roma Nord e non ha risposto alle domande dei tifosi riguardo il suo futuro. Eppure la strada verso Milano e l’Inter di Luciano Spalletti sembra ormai tracciata.

Sempre secondo la Rosea, i rapporti tra la Roma e il calciatore non sono dei migliori. Niente di grave, ma a Trigoria non avrebbero preso bene le recenti e continue uscite social da parte del belga. L’operazione tra Roma e Inter va avanti e c’è sempre distanza di prezzo, ma l’agente del giocatore Beltrami è al lavoro sia con Monchi sia con Ausilio per capire come muoversi. Per Nainggolan all’Inter i presupposti sono più che buoni, la volontà della Roma sembra quella di rinunciare all’ex del Piacenza.