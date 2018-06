L’Inter ha l’accordo con Aleix Vidal per il dopo Cancelo, ma è in trattativa con il Barcellona per capire la formula migliore per il trasferimento

L‘Inter ha l’intesa con Aleix Vidal. Il terzino del Barcellona può lasciare i blaugrana a breve, non ha giocato molto nelle ultime stagioni e per questo è molto possibile la sua cessione. Vidal sarebbe disposto a trasferirsi a Milano e avrebbe già un accordo di massima con i nerazzurri, ma bisogna trattare con il Barcellona. Va detto che la priorità dell’Inter non è quella di prendere un terzino, ma la partenza di Joao Cancelo fa nascere un vuoto sulla fascia destra. Inter e Barcellona sono alla ricerca della formula giusta per il passaggio di Vidal a Milano.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter starebbe pensando a un prestito con diritto di riscatto fissato a otto o nove milioni di euro. Il Barcellona però ripensa all’affare Rafinha con l’Inter, un altro prestito con diritto di riscatto che è tornato al Camp Nou e non è stato acquistato definitivamente. Il Barca non si fida di questa formula e per questo va avanti con l’Inter nelle trattative. I presupposti per l’affare Vidal ci sono tutti, ma bisogna trovare la modalità di trasferimento giusta.