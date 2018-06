Dembèlè, Inter al lavoro: ecco la strategia di Ausilio

Calciomercato Inter, fari puntati su Moussa Dembèlè per la mediana: ecco la strategia della dirigenza per arrivare al belga di proprietà Tottenham

Cercasi rinforzi a centrocampo per l’Inter di Luciano Spalletti. Radja Nainggolan non è l’unico profilo monitorato dalla dirigenza nerazzurra, che sta battendo diverse piste per completare la mediana. Resta viva la pista che porta a Moussa Dembèlè, belga di proprietà Tottenham. Il Biscione deve fare i conti con la questione Fair Play Finanziario e deve provvedere a cessioni entro il 30 giugno 2018 prima di poter pensare agli acquisti.

L’Inter ha un piano ben preciso per arrivare a Dembèlè secondo Sky Sport, ovvero quello di tenere il centrocampista in Italia per una stagione per poi cederlo allo Jiangsu Suning nell’estate 2018. A differenza di quanto circolato negli ultimi giorni, non sono giunte offerte concrete dalla Cina e l’entourage ha l’obiettivo di monetizzare il più possibile dal prossimo trasferimento del mediano della Nazionale di Roberto Martinez. Inter al lavoro, contatti fitti…