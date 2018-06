Per Nainggolan mercato sempre attivo: a che punto è la trattativa tra Roma e Inter? Proviamo a fare il punto sulla situazione

A che punto è la trattativa tra Roma e Inter per Radja Nainggolan? Secondo James Pallotta è chiusa e il calciatore è già dell’Inter. Ormai è palese che il presidente della Roma stesse scherzando e che le sue fossero dichiarazioni bonarie, ma comunque non troppo distanti dalla verità. Roma e Inter non hanno chiuso l’affare, ma potrebbero farlo nelle prossime settimane. I giallorossi non sembrano strapparsi i capelli di fronte alla cessione di Nainggolan (mentre i tifosi si disperano, ma è un’altra storia) e potrebbero venire incontro alle esigenze dell’Inter abbassando le pretese sul prezzo del belga. All’inizio Monchi e i suoi hanno chiesto quaranta milioni di euro per l’ex cagliaritano, ma ora sono scesi a trentacinque milioni. L’Inter, da par suo, cerca di avere il massimo sconto possibile e continua a trattare con la Roma.

L’Inter spera di poter mettere i sigilli sull’operazione pagando ventidue milioni più alcuni giovani calciatori da mettere a bilancio come plusvalenza. Si ricorda che l’Inter è ancora soggetta a settlement agreement da parte dell’UEFA e lo sarà per tutta la Champions League 2018-19, quindi le plusvalenze sono necessarie. Quali giovani andrebbero alla Roma? Ci sono dei dubbi perché in partenza era stato indicato soprattutto Nicolò Zaniolo come contropartita, ma ora spuntano altri due profili: Marco Pompetti, centrocampista diciottenne cresciuto nel Pescara, e Federico Valietti, difensore diciannovenne che agisce a destra ma può fare il centrale. Alla Roma non sembra andare a genio la base da soli ventidue milioni di euro, quindi è possibile che si chiuda a una cifra intermedia. Le fondamenta per l’operazione ci sono e sono piuttosto solide, chissà che alla fine non abbia ragione proprio Pallotta e Nainggolan non possa andare all’Inter.