Pallotta: «Nainggolan all’Inter, Alisson vicino al Real Madrid». Arriva la smentita

Dopo aver acquistato quattro calciatori di livello, la Roma potrebbe dare l’avvio alle cessioni: clamorose in tal senso le dichiarazioni del patron James Pallotta – 14 giugno, ore 16.10

Arrivano smentite sulle presunte dichiarazioni del presidente della Roma, James Pallotta, a Napoli. «Si trattava di “risposte sarcastiche alle domande di alcuni tifosi presenti in un ristorante – ha detto il numero uno romanista al corrieregiallorosso – sui rumors di mercato di questi giorni. Solo un gioco, nulla di concreto»

Pallotta shock: «Nainggolan all’Inter, Alisson vicino al Real Madrid» – ore 14.30

Dopo gli acquisti di Ivan Marcano, Ante Coric, Bryan Cristante e Justin Kluiver la Roma è pronta a cedere. E potrebbero partire i big: da Radja Nainggolan ad Alisson, sono diversi i top player della formazione di Eusebio Di Francesco nel mirino dei top club europei. E il presidente James Pallotta ha rilasciato delle clamorose dichiarazioni ai microfoni di Area Napoli, confermando che l’estremo difensore brasiliano è ad un passo dal Real Madrid, mentre il Ninja nei prossimi giorni tornerà da Luciano Spalletti, trasferendosi così all’Inter…

Ecco le dichiarazioni del presidente della Roma riportate dai colleghi di Area Napoli: «Presidente cederà Alisson o Nainggolan al Napoli? No, De Laurentiis non vuole spendere tutti questi soldi. Alisson costa tanto, servono 78 milioni, è vicino al Real Madrid, mentre Nainggolan andrà all’Inter». Continua il chairman di Boston, che sottolinea che non c’è stato alcun tipo di contatto con il Napoli: «A Napoli solo per la pizza? La pizza di Ciro Olive è buonissima, very good».