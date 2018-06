La rabbia di Nainggolan con la Roma: ora il Ninja detta le condizioni

Radja Nainggolan è deluso dal trattamento riservatogli dalla Roma. Il centrocampista andrà via ma ora detterà le condizioni

La Roma ha messo in vendita Radja Nainggolan, ormai non è più un mister. Il centrocampista belga aveva giurato amore eterno ai giallorossi e non poteva essere diversamente, nella città eterna ma il suo amore con la Roma è giunto ormai ai titoli di coda. «Ci amiamo troppo ma dobbiamo lasciarci: lo faccio per te!» Alzi la mano chi non ha mai sentito questa cazzata. Così sarà anche nel caso del Ninja: l’amore con la Roma è durato a lungo ma è giunto alla fine, come ogni cosa terrena.

Il centrocampista però non ha gradito ed è furioso con la sua dirigenza. Monchi ha comunicato a fine stagione, all’agente del belga, che la Roma, a differenza degli anni scorsi, prenderà in considerazione delle offerte per il Ninja. Il calciatore ha rispedito al mittente, nel corso dei suoi anni romani, diverse offerte, tra cui quelle di Chelsea, Juventus e Inter. Ora i nerazzurri sono pronti a tornare all’assalto. Luciano Spalletti lo ha indicato come primo nome per rinforzare la trequarti e il belga, salvo sorprese, arriverà. Accetterà solo l’Inter: ora sarà lui a dettare legge. Andrà dove c’è Spalletti che tollera certi comportamenti extra-campo per i quali, secondo Il Corriere dello Sport, perde la Roma.