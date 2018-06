La trattativa per portare Radja Nainggolan all’Inter è calda e potrebbe concretizzarsi a breve: ecco l’indizio

C’è un indizio che fa pensare che il passaggio di Radja Nainggolan all’Inter sia in dirittura di arrivo. Ma stavolta non c’entrano i rumors di mercato relativi al costo del cartellino o all’ingaggio percepito, bensì al numero di maglia da portare sulle spalle. Quando arrivò in Italia, a Piacenza per la precisione, prese il 21 ed il 23. Ai tempi del Cagliari, invece, scelse prima il 28 e poi il 4. Numero che, dopo la prima stagione con il 44 sulle spalle, è diventato ormai roba sua in quel di Roma.

Ma all’Inter non potrà esserlo, perchè è stato ritirato dalla società neroazzurra in onore dello storico capitano Javier Zanetti. Ed il 44? Ce l’ha Ivan Perisic sulle spalle. E, dunque, a meno che il forte esterno offensivo croato non lasci San Siro questa estate, Nainggolan è obbligato a scegliere un altro numero. Premium Sport racconta che la soluzione più plausibile sia il 22, ovvero 2 più 2 alla Ivan Zamorano. Radja, personaggio sui generis, si presenterebbe al suo nuovo club e ai tifosi con una scelta singolare, insolita. A mister Luciano Spalletti, però, interesseranno i numeri che il belga, grande escluso del Mondiale, saprà regalare sul prato verde.