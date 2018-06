Nainggolan a casa, Martinez spiega:  «Scelta tecnica, spero che i tifosi capiscano»

Roberto Martinez, torna sull’esclusione di Nainggolan dalla lista dei 23 per i Mondiali: «Scelgo in maniera professionale»

La sua esclusione ha fatto parecchio rumore tra gli addetti ai lavori e non. Radja Nainggolan non sarà al mondiale per scelta tecnica. Questo è quanto ha affermato il ct belga Roberto Martinez che è voluto tornare sulle polemiche dei giorni scorsi precisando: «Il discorso è semplice, sono tanti i fattori che possono determinare una scelta finale. Per me sarebbe stato molto più semplice convocare i 23 giocatori che tutti si aspettavano, poi però ai Mondiali ci saremmo accorti che non giocano come vorremmo. Non è che mi piaccia prendere decisioni difficili, ma il mio ruolo me lo impone. Io scelgo in base ai ruoli e a ciò di cui questa Nazionale ha bisogno».

In tutto questo Nainggolan ha anche annunciato il suo addio alla Nazionale. Martinez non si scompone e ribatte: «Negli ultimi due anni ho raccolto delle informazioni, io scelgo in maniera professionale in base a quelle. Dobbiamo creare una cultura positiva, tutti sono importanti, soprattutto i nostri tifosi. So che sono delusi, ma spero che mi capiscano. Io potevo chiamarne solo 23».