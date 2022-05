Arnautovic, sfida a tre in Serie A: Juve, Napoli e Roma sull’austriaco

Sfida a tre in Serie A per il cartellino di Marko Arnautovic. Sull’austriaco le attenzioni di Juve, Napoli e Roma

E’ Marko Arnautovic il nome a sorpresa per il calciomercato della Juve.

Come riferisce il giornalista Alfredo Pedullà, infatti, negli ultimi giorni i bianconeri avrebbero effettuato dei sondaggi per l’attaccante austriaco del Bologna. Il 33enne è considerato come un profilo esperto in grado di poter fare da vice al bomber titolare Vlahovic. Oltre alla Juve, anche Napoli e Roma sarebbero interessati ad Arnautovic che ha segnato 14 gol in Serie A.