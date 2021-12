Arresto Ferrero, fissata l’udienza per la scarcerazione: la data

È stata fissata la data per l’udienza di scarcerazione dell’ex presidente della Sampdoria Ferrero

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, è detenuto nel carcere di San Vittore. Il suo soggiorno è certo fino alla data del 22 dicembre quando davanti al Tribunale del Riesame di Catanzaro si deciderà sulla commutazione delle misure cautelari. I legali di Ferrero sperano nella attenuazione della misura di custodia cautelare.

I tempi sono molto stretti e il rischio di passare il Natale a San Vittore decisamente alto. Sebbene il Tribunale del Riesame sia noto per emettere la sua sentenza in poco tempo, potrebbe anche prendersi alcuni giorni per valutare meglio le carte in suo possesso e quindi impedire a Ferrero di passare le festività in famiglia, come riporta Il Secolo XIX.

