Arrivati in Italia illegalmente: Diallo e Traoré patteggiano

Amad Diallo (Manchester United) e Hamed Junior Traoré (Sassuolo) sono stati multati di 48mila euro ciascuno. Di seguito, la sentenza:

«Al fine di potersi tesserare con la società A.S.D. Boca Barco hanno permesso che soggetti non tesserati ed altri soggetti allo stato non individuati, compissero atti volti ad ottenere attestazioni o documenti falsi o alterati per eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento” e poi di “avere, infine, egli stesso, ai successivi tesseramenti con società affiliate alla F.I.G.C., continuato ad utilizzare le false certificazioni che gli avevano consentito di ricongiungersi in Italia con genitori fittizi».