Arsenal, accelerata per il rinnovo di Saliba: offerta quinquennale per blindare il difensore. Le ultimissime sugli inglesi

L’Arsenal ha avviato le trattative per il rinnovo contrattuale di William Saliba, difensore centrale francese classe 2001, attualmente legato al club londinese fino al 2027. Il giocatore, considerato uno dei pilastri della retroguardia dei Gunners, è al centro di un progetto di consolidamento voluto fortemente dal tecnico Mikel Arteta.

Arteta, ex centrocampista spagnolo e attuale allenatore dell’Arsenal dal 2019, ha più volte sottolineato l’importanza di Saliba non solo per la solidità difensiva, ma per l’equilibrio complessivo della squadra. Da quando è stato integrato stabilmente nella rosa, il francese ha formato una coppia difensiva di alto livello con Gabriel Magalhães, contribuendo a rendere l’Arsenal una delle squadre più difficili da superare in Premier League.

Per evitare di arrivare alla prossima estate con il contratto a un solo anno dalla scadenza, il club ha deciso di anticipare i tempi e ha presentato un’offerta di rinnovo quinquennale. Secondo quanto riportato da Footmercato, i rappresentanti del giocatore stanno valutando la proposta, che potrebbe includere anche un significativo adeguamento salariale rispetto all’attuale ingaggio di circa 190.000 sterline a settimana.

Il rinnovo di Saliba rappresenta una priorità strategica per l’Arsenal, che ha già blindato altri elementi chiave come Gabriel e Myles Lewis-Skelly. Tuttavia, sullo sfondo resta il forte interesse del Real Madrid. Il club spagnolo, guidato da Xabi Alonso, ex centrocampista e ora allenatore emergente, segue da mesi l’evolversi della situazione contrattuale del difensore francese. In caso di mancato accordo, i Blancos potrebbero tentare l’assalto già nella prossima finestra estiva di mercato.

Con l’obiettivo dichiarato di tornare a vincere la Premier League, l’Arsenal punta a mantenere intatta la sua ossatura difensiva. Il rinnovo di William Saliba, giovane ma già esperto e affidabile, sarebbe un passo fondamentale in questa direzione.