Arsenal, accordo per rescindere il contratto di Ozil

Secondo quanto riferito da David Ornstein di The Athletic, l’Arsenal avrebbe raggiunto un accordo con Mesut Ozil per terminare immediatamente il contratto del giocatore.

Ozil non gioca una partita ufficiale dal 7 marzo 2020 ed è stato messo fuori rosa dai Gunners. Nelle scorse settimane si era parlato di un suo possibile passaggio al Fenerbache.

EXCLUSIVE | Arsenal and Mesut Ozil have an agreement in principle to terminate contract with immediate effect.

More from @David_Ornstein

— The Athletic UK (@TheAthleticUK) January 16, 2021