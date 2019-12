Arsenal, Arteta: «Decisione difficile, ma dovevo affrontare questa sfida» – VIDEO

Il neo tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo manager dei Gunners

Dopo cinque stagioni come giocatore, Mikel Arteta è tornato all’Arsenal in veste di allenatore lasciando Pep Guardiola e il Manchester City. Queste le parole del nuovo allenatore dei Gunners.

«Sono felice e orgoglioso dell’opportunità che mi è stata data. Mi sono preparato per diversi anni a una simile sfida. So cosa merita questo club e sono pronto. Non vedo l’ora di iniziare. Darò ogni goccia di sangue per questo club. Quando l’Arsenal bussa alla tua porta è difficile dire di no».